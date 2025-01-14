شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية الثلاثاء 14 يناير 2025، وذلك بالتزامن مع ترقب في سوق الذهب العالمي بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية

وتحرك سعر الذهب العالمي قرب 2665 دولارا قرب مستويات التعاملات الصباحية وسجل سعر الذهب في مصر تحركا محدودا.



أسعار الذهب اليوم



- عيار 24 يسجل 4291 جنيها.

- عيار 21 يسجل 3755 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3219 جنيها.

- الجنيه الذهب 30040 جنيها.

التضخم الأمريكي

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في ديسمبر، وهي علامة إيجابية للاقتصاد وسط مخاوف السوق الأخيرة من أن التضخم لا ينخفض بالسرعة المأمول بها إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

أظهر تقرير يوم الثلاثاء الصادر عن مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) - الذي يتتبع التغيرات السعرية التي تشهدها الشركات - ارتفع بنسبة 3.3% عن العام السابق، ارتفاعًا من 3% التي شهدها نوفمبر ولكن أقل من الزيادة البالغة 3.5% التي توقعها خبراء الاقتصاد. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2%، أقل من الزيادة البالغة 0.4% التي توقعها خبراء الاقتصاد.