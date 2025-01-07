الاقتصاد

المركز الوطني لإدارة الدين: إتمام طرح سندات دولية بـ12 مليار دولار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إتمام طرح سندات دولية بالدولار ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية الدولي بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار.
ونوه المركز الوطني لإدارة الدين، بالانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

حجم طلبات الاكتتاب

وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 37 مليار دولار، إذ تجاوزت نسبة التغطية ثلاثة اضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (ما يعادل 45 مليار ريال) مقسّم على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2028م.
وبلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 4 مليارات دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035م.
وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.
ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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