شكرا لقرائتكم خبر عن «الراشد للصناعة»: تعيين عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الراشد للصناعة -بالتمرير- أمس الموافقة على تعيين أحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المحسن عضوا في مجلس الإدارة (مستقل) ورئيسا للجنة المراجعة ليكمل مدة سلفه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحمد المحسن حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض.
وأضافت أن المحسن حاصل على الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين CPA، وحاصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، وأتم برنامج القيادة المالية الاستراتيجية في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، بالإضافة لبرامج تنفيذية في كلية لندن للأعمال.
ويشغل أحمد المحسن حاليا رئيس المجموعة المالية في البنك السعودي للاستثمار.
وشغل المحسن منصب مدير عام الإدارة المالية وإدارة الممتلكات في شركة الراجحي المالية، كما شغل منصب مدير عام للرقابة المالية في مصرف الراجحي (فروع الأردن)، وعمل قبل ذلك في مناصب متعددة في مصرف الراجحي، وبرايس وتر هاوس كوبرز وكذلك في الصندوق السعودي للتنمية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحمد المحسن حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض.
وأضافت أن المحسن حاصل على الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين CPA، وحاصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، وأتم برنامج القيادة المالية الاستراتيجية في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، بالإضافة لبرامج تنفيذية في كلية لندن للأعمال.
ويشغل أحمد المحسن حاليا رئيس المجموعة المالية في البنك السعودي للاستثمار.
وشغل المحسن منصب مدير عام الإدارة المالية وإدارة الممتلكات في شركة الراجحي المالية، كما شغل منصب مدير عام للرقابة المالية في مصرف الراجحي (فروع الأردن)، وعمل قبل ذلك في مناصب متعددة في مصرف الراجحي، وبرايس وتر هاوس كوبرز وكذلك في الصندوق السعودي للتنمية.