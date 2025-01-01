شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3735 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أولى أيام العام الجديد. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الأربعاء، في مصر، 4268.5 جنيه للبيع، و4240 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم الأربعاء، في مصر، 3912.75 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء. عيار 21 وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء، في مصر، إلى: 3735 جنيها للبيع، و3710 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء، في مصر، 3201.5 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الأربعاء، في مصر، 2490 جنيها للبيع، و2473.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الأربعاء، في مصر، إلى: 2134.25 جنيه للبيع، و2120 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29880 جنيها للبيع، و29680 جنيها للشراء.