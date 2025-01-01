شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3735 جنيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أولى أيام العام الجديد.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم الأربعاء، في مصر، 3912.75 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء، في مصر، 3201.5 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الأربعاء، في مصر، 2490 جنيها للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29880 جنيها للبيع، و29680 جنيها للشراء.
سعر الذهب في مصرسجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الأربعاء، في مصر، 4268.5 جنيه للبيع، و4240 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم الأربعاء، في مصر، 3912.75 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء.
عيار 21وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء، في مصر، إلى: 3735 جنيها للبيع، و3710 جنيهات للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء، في مصر، 3201.5 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الأربعاء، في مصر، 2490 جنيها للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.
أسعار الذهبوانخفض سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الأربعاء، في مصر، إلى: 2134.25 جنيه للبيع، و2120 جنيها للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29880 جنيها للبيع، و29680 جنيها للشراء.