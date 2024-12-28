شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في عمان اليوم السبت 28-12- 2024 عيار 21 بـ 28.325 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان حيث سجل عيار 24 32.375 ريال وعيار 21 28.325 ريال ، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين..

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2024 فى سلطنة عمان كالتالى

عيار 24 32.375 ريال

عيار 22 29.675 ريال

عيار 21 28.325 ريال

عيار 18 24.275 ريال

عيار 14 18.875 ريال

عيارة 12 16.175 ريال

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.



