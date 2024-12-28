الاقتصاد

سعر الذهب في عمان اليوم السبت 28-12- 2024 عيار 21 بـ 28.325 ريال

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في عمان اليوم السبت 28-12- 2024 عيار 21 بـ 28.325 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 28 ديسمبر 2024 10:00 م

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان حيث سجل عيار 24  32.375 ريال وعيار 21 28.325 ريال ، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين..

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2024 فى سلطنة عمان كالتالى

عيار 24  32.375 ريال
عيار 22 29.675 ريال
عيار 21 28.325 ريال
عيار 18 24.275 ريال
عيار 14 18.875 ريال
عيارة 12 16.175 ريال

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements