شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 22-12-2024.. يسجل 63.92 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 09:55 م

ينشر الخليج 365 اليوم الاحد 22-12 - 2024، سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك المركزى سعر 63.92 جنيه للشراء، و 64.10 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.44 للشراء، 64.26 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترلينى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك المركزى المصرى

63.92 جنيه للشراء.

64.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك الأهلى المصرى

63.44 جنيه للشراء.

64.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك مصر

63.44 جنيه للشراء.

64.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك الإسكندرية

63.42 جنيه للشراء.

64.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك التجارى الدولى "cib"

63.42 جنيه للشراء.

64.27 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك العقاري

63.59 جنيه للشراء.

64.27 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

63.46 جنيه للشراء

64.30 جنيه للبيع