شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد الإغلاق اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات بورصة موسكو

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم السبت، على ارتفاع بواقع 25.40 نقطة، ما نسبته 1.01%.جاء هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2536.23 نقطة.وأغلق مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 38.54 نقطة، أي بنسبة 5.04%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 803.62 نقاط.

كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري.

الروبل مقابل الدولار واليورو واليوان

وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 3.96 روبلات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 99.4215 روبلًا.كما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 3.48 روبلات، ليصل إلى 106.3040 روبلات.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 54.29 كوبيكًا، ليبلغ 13.5970 روبلًا.