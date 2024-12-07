شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. البورصة المصرية تربح 57.9 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 57.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة إلى 2.270 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 2.6%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.98% محققًا 30839.57 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 3.43% ليصل إلى 8559.56 نقطة. مؤشر إيجي إكس وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 3.22%، ليغلق عند مستوى 11746.58 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 348.4 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 6.039 مليار ورقة مُنَفّذَة على 565 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.