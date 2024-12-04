شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يغلق عند 3690 جنيهًا للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

أغلق سوق الذهب فى مصر مساء اليوم الأربعاء، على ارتفاع طفيف إلي مستويات 3690 جنيهًا للجرام فى مصر، وذلك على خلفية تعافي الذهب العالمي قرب مستويات 2648 دولارًا للأونصة.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4216 جنيهات

عيار 21 يسجل 3690 جنيها

عيار 18 يسجل 3165 جنيها.

الجنيه الذهب 29536 جنيها.

تعرض الذهب لضغوط سلبية بسبب قوة الدولار، حيث ظل المستثمرون متحيزين تجاه الدولار قبل المزيد من الإشارات بشأن السياسة النقدية الأمريكية هذا الأسبوع سواء من بيانات الوظائف أو من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ورئيس البنك جيروم باول.

كما كانت التوقعات طويلة الأجل لأسعار الفائدة غير واضحة بسبب عدم اليقين بشأن إدارة ترامب، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسن ترامب سياسات توسعية وحمائية، والتي قد تدعم أسعار الفائدة والتضخم، وهو ما يؤثر بالسلبي على الذهب.

تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 5953 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 21924 عقد.