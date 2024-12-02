“منشآت” تُنفِّذ 12 برنامجًا ولقاءً لرواد الأعمال والمستفيدين بالمدينة المنورة خلال شهر ديسمبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ينظم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة غدًا، لقاء “ابتكار الحلول في ريادة الأعمال” وذلك ضمن 12 برنامجًا ولقاءً ينظمها المركز خلال شهر ديسمبر الحالي؛ تستهدف روَّاد الأعمال في مجالات دعم الأعمال، وتقديم الاستشارات، والإرشاد، ومجالات التدريب.

وتشمل البرامج واللقاءات التي ينفذها المركز خلال الشهر الحالي، برنامج “واقع التجار فيما يخص الامتياز التجاري” إضافة إلى برنامجي “التطوّع في الأعمال” و “إستراتيجيات وإنجازات العمل التطوعي” التي تعقد الخميس المقبل تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، إلى جانب 8 برامج تعقد ابتداءً من الـ 8 من شهر ديسمبر، تزامنًا مع “أسبوع التصدير والاستيراد” وتستمر لمدة خمسة أيام.

وفي ذات السياق، نفّذت مراكز دعم المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كل من الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي، عدة برامج ولقاءات إرشادية، استفاد منها 683 مستفيدًا من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت، شملت عقد 7 لقاءات ريادية للمستفيدين.

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