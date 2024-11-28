شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت السعودية» توافق على انتخاب 11 عضوا لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأسمنت السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الـ66 (الاجتماع الأول) والتي عقدت، مساء أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها أربع سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 01 يناير 2025، وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2028.

والأعضاء المنتخبون هم: خالد الراجحي، ومحمد الخريجي، وخالد العبدالكريم، وأحمد السعدي، ود. عارف العشبان، وأمين العفيفي، وحمد العليان، ود. عبدالرحمن الراجحي، ومحمد القرني، وسامي السالم، وعبدالعزيز الجفالي.