الاقتصاد

عمومية «أسمنت السعودية» توافق على انتخاب 11 عضوا لمجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت » توافق على انتخاب 11 عضوا لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأسمنت السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الـ66 (الاجتماع الأول) والتي عقدت، مساء أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها أربع سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 01 يناير 2025، وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2028.
والأعضاء المنتخبون هم: خالد الراجحي، ومحمد الخريجي، وخالد العبدالكريم، وأحمد السعدي، ود. عارف العشبان، وأمين العفيفي، وحمد العليان، ود. عبدالرحمن الراجحي، ومحمد القرني، وسامي السالم، وعبدالعزيز الجفالي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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