شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت السعودية» توافق على انتخاب 11 عضوا لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأسمنت السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الـ66 (الاجتماع الأول) والتي عقدت، مساء أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها أربع سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 01 يناير 2025، وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2028.
والأعضاء المنتخبون هم: خالد الراجحي، ومحمد الخريجي، وخالد العبدالكريم، وأحمد السعدي، ود. عارف العشبان، وأمين العفيفي، وحمد العليان، ود. عبدالرحمن الراجحي، ومحمد القرني، وسامي السالم، وعبدالعزيز الجفالي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها أربع سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 01 يناير 2025، وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2028.
والأعضاء المنتخبون هم: خالد الراجحي، ومحمد الخريجي، وخالد العبدالكريم، وأحمد السعدي، ود. عارف العشبان، وأمين العفيفي، وحمد العليان، ود. عبدالرحمن الراجحي، ومحمد القرني، وسامي السالم، وعبدالعزيز الجفالي.