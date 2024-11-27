البورصة المصرية تغلق على تراجع

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تراجع مؤشرات الأسهم

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تراجع لدى ختام تعاملاتها اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 27 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.199 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 40.6 مليار جنيه.وتضمنت تعاملات بسوق السندات صفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.7 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 1.45% ليصل لمستوى 29846.04 نقطة.فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.39% ليصل لمستوى 8247.81 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، بنحو 1.33% ليصل إلى مستوى 11329.18 نقطة.