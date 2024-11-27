شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على منصة الغذاء بقيمة 57 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة منصة الغذاء، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 57 مليون سهم بقيمة 57 مليون جنيه، وصفقة على شركة الصفوة للمعرفة والخدمات التعليمية والطبية بحجم تداول 180 ألف سهم بقيمة 18 مليون جنيه، وصفقة على الشركة المصرية العربية للمنتجعات السياحية بحجم تداول 400 ألف سهم بقيمة 2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 58 مليون سهم بقيمة 82.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 47 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 975.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93.7 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.64%، والعرب على 4.31%، واستحوذت المؤسسات على 21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 21.9 مليون جنيه، 34.9 مليون جنيه، 24.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 61.7 مليون جنيه، 54.8 ألف جنيه، 20 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 29846 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 36971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 13127 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 8247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 11329 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3102 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 8347 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1831 نقطة.