شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الحديد في السعودية باستثناء فئة واحدة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الحديد في السعودية

أسعار الأسلاك والكيابل الكهربائية

أسعار الأخشاب في السعودية

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الحديد في السعودية خلال شهر أكتوبر على أساس شهري باستثناء فئة واحدة، فيما تراجعت أسعار الأخشاب.وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الأحصاء، أن سعر حديد التسليح (6 مم) سجل، 3990.81 ريال في أكتوبر الماضي، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري.بحسب النشرة، انخفض سعر حديد التسليح (8 مم) بنسبة 1% إلى 2760.31 ريال، فيما انخفض سعر حديد التسليح (10 مم) بنسبة 1% إلى 2800.99 ريال.وأفادت بأن سعر حديد التسليح (12 مم) انخفض بنسبة 0.7% على أساس شهري إلى 2691.66 ريال، بينما انخفض سعر حديد التسليح (14 مم) بنسبة 0.7% إلى 2691.46 ريال للطن.وأظهرت أن سعر حديد التسليح (16 مم) انخفض بنسبة 0.6% إلى 2694.11 ريال، بينما انخفض سعر حديد التسليح (18 مم) بنسبة 0.8% على أساس شهري إلى 2693.72 ريال للطن.وأوضحت أن سعر كيابل ربط الحديد الصيني سجلت 51.41 ريال لـ(10 كجم)، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري في أكتوبر الماضي.وذكرت النشرة أن سعر الأسلاك الكهربائية (2.5 مم) ارتفع بنسبة 2.5% إلى 1.22 ريال للمتر، بينما استقر سعر الأسلاك الكهربائية (4 مم) عند 1.75 ريال.وأضافت أن سعر الأسلاك الكهربائية (6 مم) ارتفع بنسبة 1.9% إلى 2.76 ريال.وانخفض سعر الكيابل الكهربائية (10 مم) بنسبة 1.3% على أساس شهري إلى 22.2 ريال، بينما انخفض سعر الكيابل الكهربائية (25 مم) بنسبة 0.5% إلى 48.4 ريال للمتر.وتراجع سعر الكيابل الكهربائية (35 مم) بنسبة 1.8% إلى 62.35 ريال، في حين انخفض سعر الكيابل الكهربائية (50 مم) بنسبة 0.2% إلى 88.63 ريال للمتر.وسجل سعر الكيابل الكهربائية (70 مم) 127.27 ريال، منخفضا بنسبة 0.6% على أساس شهري، فيما انخفض سعر الكيابل الكهربائية (95 مم) بنسبة 1.7% إلى 173.1 ريال.وبلغ سعر الكيابل الكهربائية (120 مم) في شهر أكتوبر الماضي، 223.76 ريال، مرتفعا بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما ارتفع سعر الكيابل الكهربائية (300 مم) بنسبة طفيفة قدرها 0.03% إلى 542.76 ريال.وانخفض سعر الخشب التشيلي بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر، مسجلا 1540.97 ريال.وتراجع سعر الخشب الروماني بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر الماضي، مسجلا 1483.04 ريال للمتر المكعب.وبلغ سعر الخشب التيك الأفريقي 6027.22 ريال، منخفضا بنسبة 4.25% على أساس شهري في أكتوبر الماضي.وسجل سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي 3168.55 ريال للمتر المكعب، منخفضا بنسبة 2.2% على أساس شهري في أكتوبر الماضي.