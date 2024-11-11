الاقتصاد

الذهب ينخفض 0.5%.. ويواصل تسجيل خسائر للجلسة الثانية على التوالي

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وكالات - سنغافورة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض 0.5%.. ويواصل تسجيل خسائر للجلسة الثانية على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، لثاني جلسة على التوالي، وبحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2671.49 دولار للأوقية (الأونصة).
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2678.50 دولار للأوقية.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.4 % إلى 31.16 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 % إلى 973.99 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.9 % إلى 997.41 دولار للأوقية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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