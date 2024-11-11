شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض 0.5%.. ويواصل تسجيل خسائر للجلسة الثانية على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، لثاني جلسة على التوالي، وبحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2671.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2678.50 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.4 % إلى 31.16 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 % إلى 973.99 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.9 % إلى 997.41 دولار للأوقية.

