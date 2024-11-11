شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «مبكو» إلى 18.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 8.7% إلى 18.5 مليون ريال، مقارنة بـ20.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود انخفاض الخسائر إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 21٪ بسبب زيادة في حجم المبيعات وتحسن ظروف السوق.
وتضمنت الأسباب: زيادة في إجمالي الربح بنسبة 108٪ بسبب مبادرات التحسين، بما في ذلك إطلاق مصنع جذور مما عزز هوامش ربحية المجموعة بشكل عام.
وتعود زيادة صافي الخسارة بنسبة 635 ٪ في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع تكاليف الشحن بسبب ارتفاع الصادرات، والعمليات غير المكررة بما في ذلك: شطب: انخفاض في قيمة الأصول إجمالية قدرها (16.2 مليون ريال)، وربح من مطالبة التأمين: تعويض قدره 3 ملايين ريال يتعلق بمطالبة سيول في عام 2022، ومركز القرانية المجتمعي: تكلفة قدرها (3.5 مليون ريال) مرتبطة بمشاريع المساهمة الاجتماعية للشركات.
وأرجعت انخفاض الخسارة في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 33 ٪، بسبب زيادة في الإيرادات بنسبة 21 ٪، وزيادة في إجمالي الربح بنسبة 66 ٪.
وتضمنت الأسباب: تشغيل مصنع جذور الذي أدى إلى تعزيز هوامش الربحية الإجمالية للمجموعة.
وأوضحت أن العوامل المذكورة أعلاه قابلها جزئيا أثر شطب الممتلكات، آلات ومعدات والأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ البالغ قيمتها 18 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود انخفاض الخسائر إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 21٪ بسبب زيادة في حجم المبيعات وتحسن ظروف السوق.
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وتعود زيادة صافي الخسارة بنسبة 635 ٪ في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع تكاليف الشحن بسبب ارتفاع الصادرات، والعمليات غير المكررة بما في ذلك: شطب: انخفاض في قيمة الأصول إجمالية قدرها (16.2 مليون ريال)، وربح من مطالبة التأمين: تعويض قدره 3 ملايين ريال يتعلق بمطالبة سيول في عام 2022، ومركز القرانية المجتمعي: تكلفة قدرها (3.5 مليون ريال) مرتبطة بمشاريع المساهمة الاجتماعية للشركات.
وأرجعت انخفاض الخسارة في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 33 ٪، بسبب زيادة في الإيرادات بنسبة 21 ٪، وزيادة في إجمالي الربح بنسبة 66 ٪.
وتضمنت الأسباب: تشغيل مصنع جذور الذي أدى إلى تعزيز هوامش الربحية الإجمالية للمجموعة.
وأوضحت أن العوامل المذكورة أعلاه قابلها جزئيا أثر شطب الممتلكات، آلات ومعدات والأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ البالغ قيمتها 18 مليون ريال.