شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. البورصة المصرية تربح 54.5 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر إيجي إكس

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الدمام - شريف احمد - ربحت البورصة المصرية نحو 54.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة إلى 2.263 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 2.5% .وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.99% مسجلاً 31267.47 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.69% ليصل إلى 8245.36 نقطة.وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 2.49% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 11504.66 نقاط.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 179.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.385 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 553 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي .