شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الحفر العربية» إلى 84.8 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض صافي الربح للربع الثاني من عام 2024 نتيجة عملية غير نقدية بتخفيض قيمة أصول بمبلغ 105 ملايين ريال وتشغيل 8 منصات حفر برية غير تقليدية في الربع الثالث، وقابل هذا الارتفاع انخفاضا جزئيا بسبب الأثر الكامل من تعليق منصات الحفر البحرية.

ويرجع سبب انخفاض صافي الأرباح إلى عملية غير نقدية بتخفيض قيمة أصول بمبلغ 105 ملايين ريال في الربع الثاني من هذا العام، وارتفاع تكاليف التمويل بسبب رسملة هذه التكاليف في العام الماضي وأخيرا تكاليف إهلاك المعدات للحفارات البحرية المعلقة والمنتهي عقدها وتم تعويضه جزئيا بارتفاع الإيرادات. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الحفر العربية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 39.4% إلى 84.8 مليون ريال، مقابل 140 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يرجع سبب انخفاض صافي الربح إلى تعليق 3 منصات حفر بحرية وأخرى لانتهاء عقدها وتم تعويضه جزئيًا عن طريق بدء تشغيل 8 منصات حفر برية غير تقليدية.وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض صافي الربح للربع الثاني من عام 2024 نتيجة عملية غير نقدية بتخفيض قيمة أصول بمبلغ 105 ملايين ريال وتشغيل 8 منصات حفر برية غير تقليدية في الربع الثالث، وقابل هذا الارتفاع انخفاضا جزئيا بسبب الأثر الكامل من تعليق منصات الحفر البحرية.ويرجع سبب انخفاض صافي الأرباح إلى عملية غير نقدية بتخفيض قيمة أصول بمبلغ 105 ملايين ريال في الربع الثاني من هذا العام، وارتفاع تكاليف التمويل بسبب رسملة هذه التكاليف في العام الماضي وأخيرا تكاليف إهلاك المعدات للحفارات البحرية المعلقة والمنتهي عقدها وتم تعويضه جزئيا بارتفاع الإيرادات.