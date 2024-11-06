شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحركت الأسهم مع انطلاق الانتخابات الأمريكية؟ وما توقعاتها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت أسواق الأسهم تحركات متقلبة لكن في نطاق ضيق مع استعداد المستثمرين لاختتام التصويت في انتخابات الرئاسية الأمريكية وإعلان من سيكون قائد الولايات المتحدة الجديد؟ وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
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جاءت تحركات الأسهم في الوقت الذي ارتفعت فيه سندات الخزانة الأمريكية الآمنة ما يشير إلى أن بعض المستثمرين ربما يقللون من المخاطر قبل يوم الانتخابات.
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يأتي هذا التغيير في الوقت الذي تواصل فيه إنفيديا ارتفاعها بينما تعاني "إنتل" خلال سباق الذكاء الاصطناعي.
وسجلت شركة إنفيديا ارتفاعًا بنسبة 178% منذ بداية العام في حين خسرت شركة إنتل أكثر من نصف قيمتها خلال تلك الفترة.
إلى جانب الانتخابات، تستعد وول ستريت لقرار أسعار الفائدة الأخير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس حيث يضع المتداولون في الحسبان احتمالات بنسبة 96% لخفض أسعار الفائدة في ختام اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي وسيتبع ذلك تحركًا حدث بـ 50 نقطة أساس في سبتمبر.
ومع ذلك لا ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا ارتفاعًا مباشرًا في السوق بعد إغلاق صناديق الاقتراع.
تحركات طفيفة في الأسهمانخفض مؤشر مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 200 نقطة أو حوالي 0.5% بينما لم يتغير إس آند بي 500 كثيرًا في حين سجل مؤشر ناسداك المركب ارتفاعًا مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%.
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جاءت تحركات الأسهم في الوقت الذي ارتفعت فيه سندات الخزانة الأمريكية الآمنة ما يشير إلى أن بعض المستثمرين ربما يقللون من المخاطر قبل يوم الانتخابات.
ارتفاع أسهم إنفيدياارتفعت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 2% بعد أن أعلنت مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز في وقت متأخر من يوم الجمعة أن الشركة المصنعة للرقائق ستحل محل منافستها "إنتل" في مؤشر داو جونز الذي يضم 30 سهمًا.
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يأتي هذا التغيير في الوقت الذي تواصل فيه إنفيديا ارتفاعها بينما تعاني "إنتل" خلال سباق الذكاء الاصطناعي.
وسجلت شركة إنفيديا ارتفاعًا بنسبة 178% منذ بداية العام في حين خسرت شركة إنتل أكثر من نصف قيمتها خلال تلك الفترة.
تأثير الانتخابات على الأسهموقد تلعب نتائج الانتخابات دورًا محوريًا في تحديد اتجاه الأسهم في نهاية العام ولكن أي هزات ارتدادية قد تتوقف إلى حد كبير على الحزب الذي سيتولى السيطرة على الكونجرس وسوف يكون من الصعب إحداث تغييرات تشريعية كبرى إذا انقسمت السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة.
الانتخابات عقبة أمام الأسواقويرى البعض في وول ستريت أن الانتخابات تشكل عقبة رئيسية يتعين على الأسواق التغلب عليها حتى تتمكن من الانتعاش بحلول نهاية العام.
إلى جانب الانتخابات، تستعد وول ستريت لقرار أسعار الفائدة الأخير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس حيث يضع المتداولون في الحسبان احتمالات بنسبة 96% لخفض أسعار الفائدة في ختام اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي وسيتبع ذلك تحركًا حدث بـ 50 نقطة أساس في سبتمبر.
ارتفاع الأسواق عادة بعد الانتخاباتقالت شبكة سي إن بي سي الأمريكية أنه عادة ما ترتفع أسواق الأسهم بعد الانتخابات الرئاسية مارة ببعض التقلبات قصيرة الأجل أولاً كما يظهر التاريخ.
مكاسب بين يوم الانتخابات ونهاية العامشهدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في المتوسط مكاسب بين يوم الانتخابات ونهاية العام الذي تجرى فيه الانتخابات الرئاسية وذلك منذ عام 1980.
ومع ذلك لا ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا ارتفاعًا مباشرًا في السوق بعد إغلاق صناديق الاقتراع.