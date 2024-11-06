شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «صدق» إلى 11.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في تسجيل هبوط في قيمة الأصول.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إلى ارتفاع الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في تسجيل هبوط في قيمة الأصول.

وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى ارتفاع الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في تسجيل هبوط في قيمة الأصول. الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) في الربع الثالث من 2024 إلى 11.43 مليون ريال، مقارنة بخسائر 11.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في تسجيل هبوط في قيمة الأصول.ويعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إلى ارتفاع الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في تسجيل هبوط في قيمة الأصول.وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى ارتفاع الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في تسجيل هبوط في قيمة الأصول.