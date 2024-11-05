الاقتصاد

تغيير في قائمة كبار مساهمي «سال» بعد نقل أسهم مساهم لمحافظ استثمارية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة سال للخدمات اللوجستية، أمس، خطاباً من شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي أحد كبار المساهمين في الشركة والتي تملك 21% من أسهم الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الخطاب يفيد بنقل أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المملوكة من قبل شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي إلى محافظ استثمارية لشركات مملوكة لذات الشركاء في شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي بحسب نسب ملكيتهم الحالية.
وأفادت بأن ذلك سيترتب عليه تغيير في قائمة كبار المساهمين المباشرين في شركة سال السعودية للخدمات اللوجيستية على موقع تداول.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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