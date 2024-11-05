شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير في قائمة كبار مساهمي «سال» بعد نقل أسهم مساهم لمحافظ استثمارية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أمس، خطاباً من شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي أحد كبار المساهمين في الشركة والتي تملك 21% من أسهم الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الخطاب يفيد بنقل أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المملوكة من قبل شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي إلى محافظ استثمارية لشركات مملوكة لذات الشركاء في شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي بحسب نسب ملكيتهم الحالية.
وأفادت بأن ذلك سيترتب عليه تغيير في قائمة كبار المساهمين المباشرين في شركة سال السعودية للخدمات اللوجيستية على موقع تداول.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الخطاب يفيد بنقل أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المملوكة من قبل شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي إلى محافظ استثمارية لشركات مملوكة لذات الشركاء في شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي بحسب نسب ملكيتهم الحالية.
وأفادت بأن ذلك سيترتب عليه تغيير في قائمة كبار المساهمين المباشرين في شركة سال السعودية للخدمات اللوجيستية على موقع تداول.