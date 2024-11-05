شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «مدينة المعرفة» إلى 8.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وخلال الربع الحالي، ارتفعت المبيعات مقارنة مع الربع الماضي، ويعود السبب في هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى البدء ببيع وحدات تابعة لأحد المشاريع السكنية الجديدة في الشركة، وهذا أدى إلى انخفاض في صافي الخسارة.

وارتفع صافي الخسائر خلال الفترة الحالية، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويعود السبب في ذلك إلى أن بيع وحدات تابعة لأحد المشاريع السكنية الجديدة في الشركة ابتدء في شهر أغسطس 2024، يضاف إلى ذلك أن الزيادة في المصاريف التشغيلية خلال الفترة الحالية ساهمت في ارتفاع صافي خسارة الفترة الحالية مقارنة مع صافي الخسارة لنفس الفترة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 32.8% إلى 8.9 مليون ريال، مقارنة بخسائر 13.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي إلى الارتفاع في المبيعات المحققة من البدء ببيع وحدات لأحد المشاريع السكنية الجديدة في الشركة، مما نتج عنه انخفاض في صافي الخسارة.وخلال الربع الحالي، ارتفعت المبيعات مقارنة مع الربع الماضي، ويعود السبب في هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى البدء ببيع وحدات تابعة لأحد المشاريع السكنية الجديدة في الشركة، وهذا أدى إلى انخفاض في صافي الخسارة.وارتفع صافي الخسائر خلال الفترة الحالية، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويعود السبب في ذلك إلى أن بيع وحدات تابعة لأحد المشاريع السكنية الجديدة في الشركة ابتدء في شهر أغسطس 2024، يضاف إلى ذلك أن الزيادة في المصاريف التشغيلية خلال الفترة الحالية ساهمت في ارتفاع صافي خسارة الفترة الحالية مقارنة مع صافي الخسارة لنفس الفترة من العام السابق.