شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «هرفي للأغذية» ترفض طلبا لعزل رئيس مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت الساعة الثامنة مساء أمس الإثنين والتى عقدت حضوريا وعبر وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية .
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية عدم الموافقة على عزل رئيس مجلس الإدارة المهندس معتز قصي العزاوى بناء على الطلب المقدم من المساهم أحمد حمد السعيد والذي يملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية عدم الموافقة على عزل رئيس مجلس الإدارة المهندس معتز قصي العزاوى بناء على الطلب المقدم من المساهم أحمد حمد السعيد والذي يملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة.