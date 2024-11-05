الاقتصاد

عمومية «هرفي للأغذية» ترفض طلبا لعزل رئيس مجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت الساعة الثامنة مساء أمس الإثنين والتى عقدت حضوريا وعبر وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية .
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية عدم الموافقة على عزل رئيس مجلس الإدارة المهندس معتز قصي العزاوى بناء على الطلب المقدم من المساهم أحمد حمد السعيد والذي يملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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