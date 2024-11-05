الاقتصاد

هيئة السوق المالية: 20 ألف ريال غرامة على «سينومي ريتيل»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية: 20 ألف ريال غرامة على «سينومي ريتيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه.
وقالت الهيئة على موقع تداول : إن الغرامة لمخالفة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، الفقرة (ج) من (تعليمات عامة) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وذلك لعدم التزامها بنشر القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31/03/2024م على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية خلال المهلة النظامية.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا