شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية: 20 ألف ريال غرامة على «سينومي ريتيل» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الهيئة على موقع تداول

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه.وقالت الهيئة على موقع تداول السعودية : إن الغرامة لمخالفة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، الفقرة (ج) من (تعليمات عامة) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وذلك لعدم التزامها بنشر القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31/03/2024م على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية خلال المهلة النظامية.