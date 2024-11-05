شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سابتكو» إلى 27.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض أرباح الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لانخفاض معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع تكلفة التمويل، ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض دخل التمويل.

علماً بانخفاض تكلفة الإيرادات وخسائر المشروع المشترك مع تسجيل انخفاض أقل في قيمة الذمم المدينة التجارية. بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وتحقيق أرباح في شركة زميلة.

ويعود سبب انخفاض أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لانخفاض معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

وشملت الأسباب: ارتفاع تكلفة التمويل، ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض الإيرادات الأخرى ودخل التمويل، وتضمن الربع السابق رد انخفاض في موجودات محتفظ بها بغرض البيع.

علماً بانخفاض تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع. بالإضافة إلى انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية، وانخفاض خسائر المشروع المشترك.

ويعود سبب انخفاض أرباح الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بأرباح الفترة المماثلة إلى: انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لانخفاض معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وتكلفة التمويل ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وتضمنت الفترة الحالية تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية.

وشملت الفترة الحالية تسجيل خسائر أعلى في المشروع المشترك، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

علماً بانخفاض تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع، وارتفاع دخل التمويل. إضافة إلى تحقيق أرباح في شركة زميلة، ورد الانخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 17% إلى 27.9 مليون ريال، مقابل 33.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض أرباح الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لانخفاض معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع تكلفة التمويل، ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض دخل التمويل.علماً بانخفاض تكلفة الإيرادات وخسائر المشروع المشترك مع تسجيل انخفاض أقل في قيمة الذمم المدينة التجارية. بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وتحقيق أرباح في شركة زميلة.ويعود سبب انخفاض أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لانخفاض معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.وشملت الأسباب: ارتفاع تكلفة التمويل، ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض الإيرادات الأخرى ودخل التمويل، وتضمن الربع السابق رد انخفاض في موجودات محتفظ بها بغرض البيع.علماً بانخفاض تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع. بالإضافة إلى انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية، وانخفاض خسائر المشروع المشترك.ويعود سبب انخفاض أرباح الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بأرباح الفترة المماثلة إلى: انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لانخفاض معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وتكلفة التمويل ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وتضمنت الفترة الحالية تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية.وشملت الفترة الحالية تسجيل خسائر أعلى في المشروع المشترك، وانخفاض الإيرادات الأخرى.علماً بانخفاض تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع، وارتفاع دخل التمويل. إضافة إلى تحقيق أرباح في شركة زميلة، ورد الانخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع.