شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «الاتحاد للتأمين» إلى 3.86 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتجدر الإشارة إلى أن الخسائر المقيدة في نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي هي نتيجة لإعادة تبويب مديونيات أحد العملاء الى صكوك كنتيجة لخطة إعادة التنظيم المالي لهذا العميل وتم على إثر ذلك تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لهذه الصكوك بمبلغ 34 مليون كانت مسجلة مسبقاً بنفس المبلغ كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على الذمم المدينة والتي يتم تصنيفها تحت مظلة ايرادات التأمين، بمعنى أنه لا يوجد أي أثر مالي على ربح الشركة ناتج من إعادة تصنيف هذه الذمم.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة بمبلغ 45.5 مليون ريال وبنسبة 92% مقارنة بالربع السابق إلى الانخفاض في صافي أرباح نتائج التأمين، وكذلك الارتفاع في صافي مصاريف تمويل التأمين.

تجدر الإشارة إلى أن الخسائر المقيدة في نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي هي نتيجة لإعادة تبويب مديونيات أحد العملاء الى صكوك كنتيجة لخطة إعادة التنظيم المالي لهذا العميل وتم على إثر ذلك تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لهذه الصكوك بمبلغ 34 مليون كانت مسجلة مسبقاً بنفس المبلغ كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على الذمم المدينة والتي يتم تصنيفها تحت مظلة ايرادات التأمين، بمعنى أنه لا يوجد أي أثر مالي على ربح الشركة ناتج من إعادة تصنيف هذه الذمم.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة خلال الفترة الحالية (9 أشهر) بمبلغ 14 مليون ريال وبنسبة 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي أرباح نتائج التأمين كنتيجة لانخفاض حصة الشركة من أرباح أوعية التأمين المدارة على مستوى القطاع. قابل ذلك انخفاض في صافي مصاريف التمويل، وانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية غير الموزعة.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الدخل الشامل في العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الأسباب المذكورة أعلاه بالإضافة إلى قيد ارتفاع في القيمة العادلة لاستثمار الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين (نجم) خلال 2023.

تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في نتائج الاستثمار خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق هي نتيجة لإعادة تبويب مديونيات أحد العملاء الى صكوك كنتيجة لخطة إعادة التنظيم المالي لهذا العميل وتم على إثر ذلك تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لهذه الصكوك بمبلغ 34 مليون كانت مسجلة مسبقاً بنفس المبلغ كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على الذمم المدينة والتي يتم تصنيفها تحت مظلة ايرادات التأمين، بمعنى أنه لا يوجد أي أثر مالي على ربح الشركة ناتج من إعادة تصنيف هذه الذمم. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الاتحاد للتأمين التعاوني في الربع الثالث من 2024 بنسبة 52.7% إلى 3.86 مليون ريال، مقارنة بـ8.18 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود السبب في انخفاض أرباح الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 4.3 مليون ريال وبنسبة 53% إلى انخفاض حصة الشركة من أرباح أوعية التأمين المدارة على مستوى القطاع، وارتفاع صافي مصاريف تمويل التأمين وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية غير الموزعة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وتجدر الإشارة إلى أن الخسائر المقيدة في نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي هي نتيجة لإعادة تبويب مديونيات أحد العملاء الى صكوك كنتيجة لخطة إعادة التنظيم المالي لهذا العميل وتم على إثر ذلك تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لهذه الصكوك بمبلغ 34 مليون كانت مسجلة مسبقاً بنفس المبلغ كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على الذمم المدينة والتي يتم تصنيفها تحت مظلة ايرادات التأمين، بمعنى أنه لا يوجد أي أثر مالي على ربح الشركة ناتج من إعادة تصنيف هذه الذمم.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة بمبلغ 45.5 مليون ريال وبنسبة 92% مقارنة بالربع السابق إلى الانخفاض في صافي أرباح نتائج التأمين، وكذلك الارتفاع في صافي مصاريف تمويل التأمين.تجدر الإشارة إلى أن الخسائر المقيدة في نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي هي نتيجة لإعادة تبويب مديونيات أحد العملاء الى صكوك كنتيجة لخطة إعادة التنظيم المالي لهذا العميل وتم على إثر ذلك تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لهذه الصكوك بمبلغ 34 مليون كانت مسجلة مسبقاً بنفس المبلغ كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على الذمم المدينة والتي يتم تصنيفها تحت مظلة ايرادات التأمين، بمعنى أنه لا يوجد أي أثر مالي على ربح الشركة ناتج من إعادة تصنيف هذه الذمم.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة خلال الفترة الحالية (9 أشهر) بمبلغ 14 مليون ريال وبنسبة 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي أرباح نتائج التأمين كنتيجة لانخفاض حصة الشركة من أرباح أوعية التأمين المدارة على مستوى القطاع. قابل ذلك انخفاض في صافي مصاريف التمويل، وانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية غير الموزعة.ويعود سبب الانخفاض في صافي الدخل الشامل في العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الأسباب المذكورة أعلاه بالإضافة إلى قيد ارتفاع في القيمة العادلة لاستثمار الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين (نجم) خلال 2023.تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في نتائج الاستثمار خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق هي نتيجة لإعادة تبويب مديونيات أحد العملاء الى صكوك كنتيجة لخطة إعادة التنظيم المالي لهذا العميل وتم على إثر ذلك تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لهذه الصكوك بمبلغ 34 مليون كانت مسجلة مسبقاً بنفس المبلغ كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على الذمم المدينة والتي يتم تصنيفها تحت مظلة ايرادات التأمين، بمعنى أنه لا يوجد أي أثر مالي على ربح الشركة ناتج من إعادة تصنيف هذه الذمم.