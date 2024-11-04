شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.1% عند 12039 نقطة، وبتداولات بلغت 6.154 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 647.061 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.049 تريليون ريال. انخفاض أسهم 166 شركة انخفضت أسهم 166 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 66، من بين 243 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، برغرايززر، ورتال، والباحة، وعلم، وميدغلف للتأمين، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أسمنت الشرقية، والأبحاث والإعلام، وأنابيب، وجي آي جي، وسلامة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 2.8%، عند 28062 نقطة، وبتداولات بلغت 93.124 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 10.476 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 58.929 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 41 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 98 شركة مدرجة في السوق الموازية.