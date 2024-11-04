شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التأهل للمنافسة على أول مجموعة مشروعات أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات والان نبدء بالتفاصيل



وتتضمن المجموعة الأولى أربعة مشروعات يتم تطويرها بنموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO) بنسبة تملك 100% للمطور الفائز بالمشروع، وبمزود خدمة تخزين الطاقة المستقل (ISP).

وستوقع كل شركة مشروع اتفاقية خدمة تخزين الطاقة لمدة 15 عامًا مع المشتري الرئيس.

وتشمل المشروعات التي تبلغ قدرتها الإجمالية 2000 ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات، وسعات إجمالية تبلغ 8000 ميجاواط ساعة، كلًّا من: مشروع المويه لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ (500) ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات.

وتتضمن المشروعات: مشروع حضن لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ (500) ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات، ومشروع الخشيبي لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة القصيم، بسعة تبلغ (500) ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات، ومشروع الكهفة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة حائل، بسعة تبلغ (500) ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات.

ويأتي طرح مشروعات تخزين الطاقة لتمكين زيادة نسبة سعات مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء في المملكة إلى نحو 50% بحلول عام 2030م وتعزيز مرونة وموثوقية النظام الكهربائي.

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" فتح باب التأهُّل للمنافسة على المجموعة الأولى من مشروعات أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات، تحت إشراف وزارة الطاقة.وتتضمن المجموعة الأولى أربعة مشروعات يتم تطويرها بنموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO) بنسبة تملك 100% للمطور الفائز بالمشروع، وبمزود خدمة تخزين الطاقة المستقل (ISP).وستوقع كل شركة مشروع اتفاقية خدمة تخزين الطاقة لمدة 15 عامًا مع المشتري الرئيس.وتشمل المشروعات التي تبلغ قدرتها الإجمالية 2000 ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات، وسعات إجمالية تبلغ 8000 ميجاواط ساعة، كلًّا من: مشروع المويه لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ (500) ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات.وتتضمن المشروعات: مشروع حضن لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ (500) ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات، ومشروع الخشيبي لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة القصيم، بسعة تبلغ (500) ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات، ومشروع الكهفة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة حائل، بسعة تبلغ (500) ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات.ويأتي طرح مشروعات تخزين الطاقة لتمكين زيادة نسبة سعات مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء في المملكة إلى نحو 50% بحلول عام 2030م وتعزيز مرونة وموثوقية النظام الكهربائي.