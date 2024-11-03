أمانة الشرقية ترسي مشروع إنشاء مدينة صناعية نموذجية بالدمام بمساحة مليونين وأربعمئة ألف متر مربع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، ترسية مشروع إنشاء مدينة صناعية نموذجية متكاملة بالدمام بمساحة مليونين وأربعمئة ألف متر مربع، وتطوير البنية التحتية والخدمات بالمخططات الصناعية بالمنطقة.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن هذا المشروع الاستثماري يأتي امتدادًا للمشاريع الاستثمارية النوعية التي تطلقها الأمانة لرفع إسهام القطاع البلدي بالناتج المحلي وتعزيز اقتصاديات المنطقة.

وأفاد بأن المشروع يتضمن إنشاء وتطوير البنية التحتية والخدمات، وإطلاق مدينة صناعية نموذجية متكاملة، تشتمل على مجموعة من أنشطة المصانع والصناعات الخفيفة، وسكن العمال والخدمات المساندة المتعددة، مؤكدًا أن المشروع سيسهم بحدوث نقلة نوعية في تسريع التنمية والتطوير وترشيد التكاليف، ورفع الإيرادات، وإشراك القطاع الخاص بالتنمية، ودعم المحتوى المحلي بصفر رأسمال حكومي مما يخفف عن الميزانية، ويواكب تميز المنطقة الشرقية بالإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم الحركة الاقتصادية والصناعية بالمنطقة، وخلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، وتعزيز عناصر جودة الحياة.

وأشار المهندس الجبير إلى أن الأمانة طرحت أكثر من 400 فرصة استثمارية متنوعة دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات الرسمية، وإشراك القطاع الخاص بالتنمية وتعزيز اقتصاديات المنطقة، مشيرًا إلى أن الأمانة حصرت أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع تمثل قاعدة بيانات لقفزة استثمارية كبيرة بالمنطقة، وتستهدف الأمانة طرح 5 آلاف فرصة استثمارية متنوعة حتى نهاية عام 2026 واستثمار أكثر من 90% من أصولها الاستثمارية.

بدوره أكد وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات، المهندس حمدان العرادي، أن الفرص الاستثمارية اشتملت على طرح وتطوير الواجهات البحرية والمخططات والمراكز الحضارية، وتطوير البنى التحتية والنقل والأسواق واللوحات الإعلانية، ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية، وأنشطة رياضية، والمصانع والمعارض، والمستودعات، وسكن العمال، والمشاتل والمنتزهات والحدائق العامة، ومواقع استثمارية سياحية وتجارية متنوعة، إضافة إلى الأنشطة المؤقتة والموسمية كالمهرجانات، والفعاليات، والمراكز الترفيهية، والمطاعم، والحدائق، وعربات الأطعمة في مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت أمانة الشرقية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي “فرص” للمشاركة بالفرص الاستثمارية.

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