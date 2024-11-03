شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات» توقع عقدا مع «المعمر» بـ125.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) عقدا مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات (طرف ذات علاقة) لتقديم خدمات دعم ومساندة لمرافق مراكز البيانات الخاصة بمشاريع (سحايب).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستتولى شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية تقديم خدمات الدعم والمساندة والتي تتضمن إدارة ، تشغيل وصيانة مرافق مراكز البيانات (سحايب) في منطقتي الرياض والدمام.
وتبلغ القيمة التقديرية لأمر الشراء الأولي لأول 19 شهرا من إجمالي مدة العقد 125,773,752 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)، على أن يتم الإعلان عن أي تطورات تخص العقد في حينها.
وأفادت الشركة بأن مدة العقد 3 سنوات، فيما سينعكس الأثر المالي ابتداء من الربع الثاني من عام 2024 ولغاية نهاية عام 2025.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستتولى شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية تقديم خدمات الدعم والمساندة والتي تتضمن إدارة ، تشغيل وصيانة مرافق مراكز البيانات (سحايب) في منطقتي الرياض والدمام.
وتبلغ القيمة التقديرية لأمر الشراء الأولي لأول 19 شهرا من إجمالي مدة العقد 125,773,752 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)، على أن يتم الإعلان عن أي تطورات تخص العقد في حينها.
وأفادت الشركة بأن مدة العقد 3 سنوات، فيما سينعكس الأثر المالي ابتداء من الربع الثاني من عام 2024 ولغاية نهاية عام 2025.