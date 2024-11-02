شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير الكهرباء يبحث توطين صناعة المهمات ووسائل كشف التلاعب والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت اليوم السبت 11-2-2024 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوى مصر والوفد المرافق له، لبحث توطين صناعة المهمات ووسائل الاتصال والتكامل بين العدادات لحساب الطاقة

وزير الكهرباء يبحث توطين صناعة المهمات ووسائل كشف التلاعب فى الاستهلاك

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوى مصر والوفد المرافق له، لبحث توطين صناعة المهمات ووسائل الاتصال والتكامل بين العدادات لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك، وتدعيم التعاون القائم في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء لحساب الفقد، ومواصلة العمل على بناء شبكة ذكية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتقييم التجربة التى نفذتها الشركة الصينية ودراسة إمكانية تعميمها على نطاق واسع لحساب الاستهلاك والفقد فى احدى شركات توزيع الكهرباء ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة وخطة عمل الشركات التابعة للحد من الفقد الفني والتجارى والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات وتقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين وتطوير وتحديث الشبكات على كافة الجهود.

أوابك تعقد الاجتماع التنسيقي السنوي للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة بالقاهرة

عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الاجتماع التنسيقي السنوي الـثالث والخمسين للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، اليوم في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

ترأس الاجتماع الأمين العام، المهندس جمال عيسى اللوغاني، وبحضور ممثلي كل من الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، والصندوق العربي للطاقة، والشركة العربية للخدمات البترولية، والشركة العربية للحفر وصيانة الآبار، والشركة العربية لجس الآبار والخدمات النفطية، ولخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي.

مدير عام صندوق النقد تصل مصر.. وتعقد لقاءات مكثفة مع مسؤولين حكوميين

تأكيداً لانفراد ”الخليج 365” قبل أيام بتفاصيل زيارة مدير عام صندوق النقد الدولى لمصر، وصلت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى من المؤسسة الدولية الكبرى، للإطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التى أثرت على الاقتصاد المصرى.

وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن مدير عام صندوق النقد الدولى سوف تعقد عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية للإطلاع على كافة ملفات العمل الاقتصادى ومناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية فى البرنامج الحالى بقيمة 8 مليارات دولار موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى غداً الأحد بمقر مجلس الوزراء لعرض التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وزير قطاع الأعمال العام يزور شركة الدلتا للأسمدة بطلخا ويلتقي محافظ الدقهلية والنواب

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة إلى شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والواقعة بمدينة طلخا، حيث كان في استقباله اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وعقد الوزير والمحافظ، في مستهل الزيارة، لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وذلك في إطار الحرص على التواصل والتنسيق المستمر مع البرلمان ونوابه، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والرؤى بشأن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومشروعاتها في نطاق محافظة الدقهلية، وتم التباحث حول خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة واستغلال الأصول، وتعزيز الدور المجتمعي.