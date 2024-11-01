شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أرخص فائدة فى مصر لتمويل إنشاء الفنادق السياحية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الحكومة، مبادرة لتمويل إنشاء الفنادق السياحية بقيمة 50 مليار جنيه بسعر فائدة 12% متناقصة، مقارنة بسعر الكوريدور حوالي 28%، مما تعد أرخص فائدة في مصر، وذلك لتشجيع الشركات على زيادة حجم الاستثمار السياحي، ويقدم ”الخليج 365” كل المعلومات عن المبادرة.

س- بدايةً كم تبلغ قيمة مبادرة دعم القطاع السياحي، وما الهدف منها؟

ج- تخصص الحكومة، مبلغ 50 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، بهدف تقديم تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط.

وتهدف المبادرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة

س- ما هي شروط الاستفادة من المبادرة؟

ج- حددت المبادرة عدة شروط للشركات العاملة في القطاع السياحي أبرزها:

1- السماح للراغبين في الاستفادة من المبادرة بالتقدم على مدار عام.

2- ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».

3- يصل سعر العائد على المبادرة 12% متناقصة.

4- لا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026.

5- بيع الشركات المستفيدة 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

س- ما هو الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للمبادرة؟

ج- الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية.

س- كم عدد الشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة؟

ج- بلغت عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة 96 طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.