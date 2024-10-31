شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «فيبكو» إلى 0.3 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة لارتفاع تكلفة التوظيف نتيجة لارتفاع معدلات السعودة واستقطاب كوادر فنية مؤهلة وارتفاع تكاليف الشحن الناشئة عن التطورات الجيوسياسية الحالية.

وشملت الأسباب: ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9 وذلك نتيجة لتأخر سداد أحد كبار العملاء.

ومن ضمن الأسباب: ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة على الاقتراض، بالرغم من انخفاض إجمالي القروض، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وجاءت هذه النتائج بالرغم من: انخفاض المصروفات العمومية والإدارية نتيجة لكفاية مخصص المكافآت المكون خلال فترة الربع الثالث من العام المالي 2023م، وانخفاض مخصص الزكاة لعكس التعديلات التي تمت على لائحة جباية الزكاة.

ويعود سبب انخفاض الأرباح الصافية المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024 مقارنة بالربع السابق من نفس العام بشكل رئيسي إلى: انخفاض مجمل الربح في الشركة التابعة (فبك) نتيجة لتباين المزيج البيعي، بالرغم من ارتفاع المبيعات في الشركة الأم، وانخفاض الإيرادات الأخرى

وجاء ذلك بالرغم من: انخفاض مصاريف البيع والتسويق نتيجة لانخفاض مصروف الشحن الناشئة عن زيادة مبيعات التصدير خلال فترة الربع السابق مقارنة بالربع الحالي، وانخفاض مخصص الزكاة لعكس التعديلات التي تمت على لائحة جباية الزكاة، وانخفاض في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9.

ويعود سبب انخفاض الأرباح الصافية المحققة خلال فترة الـ9 أشهر من العام المالي 2024 مقارنة بالأرباح الصافية المحققة خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2023 بشكل رئيسي إلى: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة لارتفاع تكلفة التوظيف نتيجة لارتفاع معدلات السعودة واستقطاب كوادر فنية مؤهلة وارتفاع مصروف الشحن الناشئة عن التطورات الجيوسياسية الحالية.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9 وذلك نتيجة لتأخر سداد أحد كبار العملاء، وارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة على الاقتراض، بالرغم من انخفاض إجمالي القروض.

وجاءت هذه النتائج بالرغم من: ارتفاع طفيف في مجمل الربح نتيجة لتحسن المزيج البيعي وهوامش الربحية في الشركة التابعة (فبك)، بالرغم من انخفاض حجم مبيعاتها.

إضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية نتيجة لتسوية مصروفات الطرح المدفوعة للمستشار المالي بشأن زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية خلال فترة التسعة أشهر من العام 2023م، بالرغم من ارتفاع مصاريف البحث والتطوير خلال الفترة الحالية نتيجة لتركيز جهود الشركة على استحداث وتطوير منتجات جديدة تستهدف بها الأسواق العالمية، فضلاً عن عدم تكوين مخصصات حالية للمكافآت نتيجة لكفاية المخصصات السابقة.

وجاءت النتائج رغم ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مخصص الزكاة لعكس التعديلات التي تمت على لائحة جباية الزكاة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف فيبكو في الربع الثالث من 2024 بنسبة 91.9% إلى 0.3 مليون ريال، مقابل 3.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب انخفاض الأرباح الصافية المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024 مقارنة بالأرباح الصافية المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي 2023 بشكل رئيسي إلى: انخفاض مجمل الربح نتيجة إلى انخفاض حجم المبيعات وانخفاض هوامش الربحية.وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة لارتفاع تكلفة التوظيف نتيجة لارتفاع معدلات السعودة واستقطاب كوادر فنية مؤهلة وارتفاع تكاليف الشحن الناشئة عن التطورات الجيوسياسية الحالية.وشملت الأسباب: ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9 وذلك نتيجة لتأخر سداد أحد كبار العملاء.ومن ضمن الأسباب: ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة على الاقتراض، بالرغم من انخفاض إجمالي القروض، وانخفاض الإيرادات الأخرى.وجاءت هذه النتائج بالرغم من: انخفاض المصروفات العمومية والإدارية نتيجة لكفاية مخصص المكافآت المكون خلال فترة الربع الثالث من العام المالي 2023م، وانخفاض مخصص الزكاة لعكس التعديلات التي تمت على لائحة جباية الزكاة.ويعود سبب انخفاض الأرباح الصافية المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024 مقارنة بالربع السابق من نفس العام بشكل رئيسي إلى: انخفاض مجمل الربح في الشركة التابعة (فبك) نتيجة لتباين المزيج البيعي، بالرغم من ارتفاع المبيعات في الشركة الأم، وانخفاض الإيرادات الأخرىوجاء ذلك بالرغم من: انخفاض مصاريف البيع والتسويق نتيجة لانخفاض مصروف الشحن الناشئة عن زيادة مبيعات التصدير خلال فترة الربع السابق مقارنة بالربع الحالي، وانخفاض مخصص الزكاة لعكس التعديلات التي تمت على لائحة جباية الزكاة، وانخفاض في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9.ويعود سبب انخفاض الأرباح الصافية المحققة خلال فترة الـ9 أشهر من العام المالي 2024 مقارنة بالأرباح الصافية المحققة خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2023 بشكل رئيسي إلى: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة لارتفاع تكلفة التوظيف نتيجة لارتفاع معدلات السعودة واستقطاب كوادر فنية مؤهلة وارتفاع مصروف الشحن الناشئة عن التطورات الجيوسياسية الحالية.وتضمنت الأسباب: ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9 وذلك نتيجة لتأخر سداد أحد كبار العملاء، وارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة على الاقتراض، بالرغم من انخفاض إجمالي القروض.وجاءت هذه النتائج بالرغم من: ارتفاع طفيف في مجمل الربح نتيجة لتحسن المزيج البيعي وهوامش الربحية في الشركة التابعة (فبك)، بالرغم من انخفاض حجم مبيعاتها.إضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية نتيجة لتسوية مصروفات الطرح المدفوعة للمستشار المالي بشأن زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية خلال فترة التسعة أشهر من العام 2023م، بالرغم من ارتفاع مصاريف البحث والتطوير خلال الفترة الحالية نتيجة لتركيز جهود الشركة على استحداث وتطوير منتجات جديدة تستهدف بها الأسواق العالمية، فضلاً عن عدم تكوين مخصصات حالية للمكافآت نتيجة لكفاية المخصصات السابقة.وجاءت النتائج رغم ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مخصص الزكاة لعكس التعديلات التي تمت على لائحة جباية الزكاة.