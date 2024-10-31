شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر» تتكبد خسائر بـ203.6 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة جبل عمر للتطوير خسائر في الربع الثالث من 2024 بـ203.63 مليون ريال، مقابل أرباح بـ305.46 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود أسباب الخسارة إلى:ارتفاع مصاريف الإهلاك بمبلغ 37 مليون ريال نتيجة افتتاح وتشغيل فندقين جديدين، فندق العنوان جبل عمر وفندق جميرا جبل عمر.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 14 مليون ريال بسبب الانخفاض المسجل في قيمة الممتلكات خلال هذا الربع.
وشملت الأسباب: ارتفاع مخصصات الخسائر الإئتمانية على الذمم المدينة التجارية الأخرى بمبلغ 14 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 57% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ومن ضمن الأسباب: الاعتراف بإيرادات أخرى ومكاسب من بيع الأراضي في الربع السابق من العام الماضي بقيمة 412 مليون ريال.
ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض الإيرادات للربع الحالي بمقدار 369 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.
ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تزامن آخر تسعة أيام من شهر رمضان وموسم الحج بالكامل في الربع السابق.
وبحسب البيان يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى: ارتفاع مصاريف الإهلاك بنسبة 50% بمبلغ 89 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى افتتاح وتشغيل فندقين جديدين، فندق العنوان جبل عمر وفندق جميرا جبل عمر.
وشملت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 74 مليون ريال بسبب الانخفاض المسجل في قيمة الممتلكات خلال هذه الفترة.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع مخصصات الخسائر الإئتمانية على الذمم المدينة التجارية الأخرى بمبلغ 64 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 70% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ومن ضمن الأسباب: الاعتراف بإيرادات أخرى ومكاسب من بيع الأراضي في الفترة المماثلة من العام الماضي بقيمة 412 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود أسباب الخسارة إلى:ارتفاع مصاريف الإهلاك بمبلغ 37 مليون ريال نتيجة افتتاح وتشغيل فندقين جديدين، فندق العنوان جبل عمر وفندق جميرا جبل عمر.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 14 مليون ريال بسبب الانخفاض المسجل في قيمة الممتلكات خلال هذا الربع.
وشملت الأسباب: ارتفاع مخصصات الخسائر الإئتمانية على الذمم المدينة التجارية الأخرى بمبلغ 14 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 57% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ومن ضمن الأسباب: الاعتراف بإيرادات أخرى ومكاسب من بيع الأراضي في الربع السابق من العام الماضي بقيمة 412 مليون ريال.
ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض الإيرادات للربع الحالي بمقدار 369 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.
ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تزامن آخر تسعة أيام من شهر رمضان وموسم الحج بالكامل في الربع السابق.
وبحسب البيان يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى: ارتفاع مصاريف الإهلاك بنسبة 50% بمبلغ 89 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى افتتاح وتشغيل فندقين جديدين، فندق العنوان جبل عمر وفندق جميرا جبل عمر.
وشملت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 74 مليون ريال بسبب الانخفاض المسجل في قيمة الممتلكات خلال هذه الفترة.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع مخصصات الخسائر الإئتمانية على الذمم المدينة التجارية الأخرى بمبلغ 64 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 70% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ومن ضمن الأسباب: الاعتراف بإيرادات أخرى ومكاسب من بيع الأراضي في الفترة المماثلة من العام الماضي بقيمة 412 مليون ريال.