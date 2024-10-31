شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عمر حريري رئيسا تنفيذيا لـ«سال» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بالتمرير تعيين عمر بن طلال جمال حريري في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قرار التعيين اعتباراً من 29/04/1446هـ الموافق 1/11/2024م.
وعمر بن طلال حريري، هو أحد الكفاءات السعودية التي أثبتت جدارتها خلال 20 عاماً تقلد فيها العديد من المناصب القيادية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث شغل منصب رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) حتى نهاية أكتوبر 2024م، وقاد ملف تنفيذ استراتجية قطاع الموانئ تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وقبل انضمامه إلى موانئ، شغل حريري منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) وشركة الخطوط السعودية للشحن، حيث قاد ملف تأسيس شركة سال ضمن استراتجية التحول للشركة.
وعلى مدى مسيرته المهنية، شغل حريري عدداً من المناصب القيادية العليا في شركات عالمية رائدة، كان من ضمنها الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس اكسبريس، ونائب الرئيس لشركة دي إتش إل اكسبريس بالمملكة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قرار التعيين اعتباراً من 29/04/1446هـ الموافق 1/11/2024م.
وعمر بن طلال حريري، هو أحد الكفاءات السعودية التي أثبتت جدارتها خلال 20 عاماً تقلد فيها العديد من المناصب القيادية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث شغل منصب رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) حتى نهاية أكتوبر 2024م، وقاد ملف تنفيذ استراتجية قطاع الموانئ تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وقبل انضمامه إلى موانئ، شغل حريري منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) وشركة الخطوط السعودية للشحن، حيث قاد ملف تأسيس شركة سال ضمن استراتجية التحول للشركة.
وعلى مدى مسيرته المهنية، شغل حريري عدداً من المناصب القيادية العليا في شركات عالمية رائدة، كان من ضمنها الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس اكسبريس، ونائب الرئيس لشركة دي إتش إل اكسبريس بالمملكة.