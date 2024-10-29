ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار اليوم الثلاثاء وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1283ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 24 بيب صيني عن مستواه أمس وكان 1307ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية ، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

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