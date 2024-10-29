شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الكابلات السعودية» توافق على تعيين 3 أعضاء بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت حضوريًا في مقر الشركة بمحافظة جدة، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، مساء أمس الإثنين، برئاسة عضو مجلس الإدارة خالد بن أسعد خاشقجي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة، بنسبة 98.03%.
2. الموافقة على تعديل المادة 16 من النظام الأساس المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس، بنسبة 97.51%.
3. الموافقة على تعديل المادة 18 من النظام الأساس المتعلقة بصلاحية مجلس الإدارة، بنسبة 97.47%.
4. الموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر، بنسبة 97.37%
5. الموافقة على تعديل المادة 47 من النظام الأساس المتعلقة بدعوى المسؤولية، بنسبة 97.45%.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور سيف بن فهيد الحربي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 27/06/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل نائل بن سمير فايز (عضو غير تنفيذي)، بنسبة 96.95%.
7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن زهير مراد عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 27/06/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل المهندس بدران بن حمود البدران (عضو غير تنفيذي)، بنسبة 97.23%.
8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين حمزة بن غلام جوهرجي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 27/06/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل زياد بن عبد اللطيف البراك (عضو مستقل)، بنسبة 97.35%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة، بنسبة 98.03%.
2. الموافقة على تعديل المادة 16 من النظام الأساس المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس، بنسبة 97.51%.
3. الموافقة على تعديل المادة 18 من النظام الأساس المتعلقة بصلاحية مجلس الإدارة، بنسبة 97.47%.
4. الموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر، بنسبة 97.37%
5. الموافقة على تعديل المادة 47 من النظام الأساس المتعلقة بدعوى المسؤولية، بنسبة 97.45%.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور سيف بن فهيد الحربي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 27/06/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل نائل بن سمير فايز (عضو غير تنفيذي)، بنسبة 96.95%.
7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن زهير مراد عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 27/06/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل المهندس بدران بن حمود البدران (عضو غير تنفيذي)، بنسبة 97.23%.
8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين حمزة بن غلام جوهرجي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 27/06/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل زياد بن عبد اللطيف البراك (عضو مستقل)، بنسبة 97.35%.