شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة تطالب الشركات بسداد رسوم حجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السداد المبكر يضمن حجز أماكن متميزة للحجاج سعيا لراحتهم وسلامتهم

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعضائها من الشركات الراغبة في التقدم لقرعة الحج السياحي وتنظيم الحج هذا العام سداد الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض)، يأتي ذلك في ضوء الاستعدادات التي تجريها الغرفة لموسم الحج وضمان تقديم أفضل خدمة لحجاج السياحة ، كما يأتي ضمن سعي الغرفة والقطاع السياحي بأثره في تجنب أية سلبيات ظهرت بمواسم الحج الماضية .

وأكدت الغرفة في منشور أرسلته إلى شركات السياحة أن الآلية المستحدثة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة تتطلب سداد قيمة الرسوم المحددة لتلك المواقع بصورة مبكرة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، موضحة أن البعثات التي تنهي إجراءاتها مبكراً يمكنها الحصول على المواقع المطلوبة لحجاجها , مشيرة الى ان ذلك يضمن اختيار أفضل الأماكن لحجاج السياحة من بين كل الدول الإسلامية .

وأضافت الغرفة في منشورها للشركات أنه انطلاقا من حرصها على معالجة السلبيات التي واجهت الشركات والحجاج الموسم الماضي ، فقد قامت الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بالتجهيز لضرورة قيام شركة السياحة الراغبة في الاشتراك بقرعة الحج السياحي بسداد مبلغ بالريال السعودي يختلف طبقا للمستوي الذي تريد الشركة تنفيذه ما بين الخمس نجوم والإقتصادي والبري ، وقد خصصت الغرفة رقم حساب أخطرت به الشركات بالبنك العقاري المصري العربي , وحددت وقت السداد لتلك المبالغ خلال الفترة من 30 أكتوبر الحالي وحتى 15 نوفمبر المقبل ، على أن يتم الإيداع بالريال السعودي .

وأضاف الغرفة أنه فور الإيداع ورفع الايصال على موقع الغرفة الالكتروني ، تتقدم الشركة بطلب تنظيم الحج لموسم 1446 هـ على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية " eg.gov.hajj.trans " ، مشددة علي أنه لن يتم قبول طلب تنظيم الحج إلا بعد سداد مبلغ حجز الارض ، وبعد انتهاء تلك الإجراءات يمكن للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالاشتراك بقرعة الحج السياحى .

وأكدت الغرفة في منشورها أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على سداد قيمة حجز الأرض في أسرع وقت ممكن فور فتح وزارة الحج والعمرة باب الحج حفاظاً علي صالح الحجاج وتقديم الخدمة المثلى لهم.