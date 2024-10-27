شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم تنتظر عرضا إيطاليا لتدشين مصنع الفويل بتكلفة 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر شركة مصر للألومنيوم برئاسة الدكتور محمود عجور، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب عرضا من شركة إيطالية لتدشين مصنع الفويل الجديد بتكلفة تصل لنحو 100 مليون دولار حيث تنتظر الشركة اليات تمويل المشروع بمساعدة الشركة الإيطالية.

وتعمل الشركة على سرعة التنسيق لاستكمال باقى إجراءات مشروع إنتاج رقائق الألومنيوم، تحت رعاية الجهات المختصة، كما تتولى كذلك دراسة إنشاء مشروعات الخط السابع لإنتاج الألومنيوم، وتطوير المصهر الحالى، وإنتاج جنوط السيارات.

وبحسب المصادر بدأت شركة مصر للألومنيوم خطوات تدشين مصنع الفويل الجديد بتكلفة تصل تتراوح من 70 مليون دولار لنحو 100 مليون دولار وبطاقة إنتاجية سنوية تصل لنحو 50 ألف طن، حيث تبلغ واردات مصر من هذا المنتج حوالى 140 مليون دولار سنويا.

صرح المهندس ياسر الجالس، صرح المهندس ياسر الجالس، رئيس نقابة مصر للألومنيوم لـ" الخليج 365" أن "الحلم سيصبح حقيقه"، وسط روح من التفاؤل والعمل والخير القادم للشركة، تحت قياده الدكتور مهندس محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذى.

أضاف أن خطط التحديث والتطوير مستمرة، لا سيما زيادة عدد المصانع ذات القيمة المضافة، كاشفا أنه تم شركتين لتدشين مشروع الفويل، شركة Achenbach الألمانية مع شركة MGNE الألمانية للتعاقد مع شركتنا لعمل مصنع( الفويل )بنظام Off take agreement بخلاف عرض الشركة الإيطالية.

وأوضح أن هذا يعد أول الأحلام التى تؤكد أن شركة مصر للألومنيوم شركة عالمية تتعامل مع الكبار، موجها الشكر لقيادات الشركة ومجلس الإدارة على تطوير مصانع مصر للألومنيوم وتبوأها مكانتها اللائقة.

وحول تفاصيل المشروع سبق وكشف الدكتور محمود عجور فى تصريحات له أن الشركة تدرس تنفيذ مشروع لإنتاج الفويل بالتعاون مع شريك أجنبى، موضحا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع قد تصل لنحو 100 مليون دولار، مرضها أنه جار الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة للمشروع، فى ظل التفاوض مع عدد من المستثمرين الأجانب للدخول بنسبة شراكة فى تنفيذ المشروع، لافتا أن الإنتاجية المستهدفة، تصل لنحو 50 ألف طن سنويا مخصصة للسوق المحلى والتصدير حيث من المنتظر الاتفاق على نسب الشراكة مع الشريك الأجنبى.

وبحسب الإحصاءات تم استيراد كميات من الفويل بقيمة بلغت نحو 105 ملايين دولار عام 2019، واستيراد كميات بقيمة 103.4 مليون دولار عام 2020، فيما تم استيراد كميات بقيمة بلغت نحو 159 مليون دولار عام 2021.

كما تم استيراد كمية من الفويل بلغت قيمتها نحو 192.1 مليون دولار عام 2022 نتيجة تداعيات جائحة كورونا، واستيراد كمية بلغت قيمتها 126.8 مليون دولار عام 2023. بمتوسط سنوى يصل لنحو 140 مليون جنيه.