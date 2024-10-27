شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يضع حجر الأساس لشركة أوتسوكا اليابانية لتصنيع المغذيات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - * المصنع يعمل في مجال تصنيع المحاليل الطبية بإجمالي استثمارات مليار جنيه

* الحكومة المصرية أولت اهتماما كبيرا بتعزيز البنية التحتية، وتحسين التشريعات وخلق مناخ استثماري ملائم

قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوضع حجر الأساس لشركة أوتسوكا اليابانية لتصنيع المغذيات الصحية بالعاشر من رمضان، وذلك بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وأوكا هيروشي سفير اليابان في القاهرة، والسيد أحمد زغلول مدير مجلس إدارة شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية.

وقال الوزير إن هذا المشروع يمثل ثمرة التعاون الاقتصادي المستمر بين البلدين، كما يعكس التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية منفتحة وديناميكية، وقادرة على المنافسة عالميا.

وأضاف «الخطيب» أن شركة أوتسوكا تعد إحدى أكبر الشركات اليابانية العاملة في السوق المصري بمجال تصنيع الأدوية والمكملات الغذائية والمشروبات الصحية وحلول التخزين المبتكرة، منذ عام 1977، لافتا إلى أن المصنع يعمل في مجال تصنيع المحاليل الطبية بإجمالي استثمارات مليار جنيه بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

ونوه الوزير أن مشروع الشركة الجديد يستهدف تصنيع المغذيات الصحية وبداية إنتاجه هو منتج Oranamin C، لافتا إلى أن هذا المشروع يستهدف التصدير لدول إفريقيا والخليج العربي، وقد حظي المشروع باهتمام ودعم كبير من الحكومة المصرية والقيادة السياسية منذ بدايته، وحرصت الدولة على منح الشركة الرخصة الذهبية التسهيل كافة الإجراءات لتنفيذ هذا المشروع.

وأوضح «الخطيب» أن شركة أوتسوكا هي واحدة من بين ثلاث شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية، وأصبحت مثلا يحتذى به للشركات الأجنبية التي تطمح في دخول السوق المصري، معربا عن أمله في أن يكون لهذا المشروع الهام أثر إيجابي في جذب المزيد من الشركات اليابانية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، الذي يتوسط ثلاث قارات، إلى جانب القاعدة الصناعية المتنامية والاتفاقيات التجارية المميزة، وبما يوفر فرصا استثنائية للمستثمرين الدوليين.

ولفت الوزير إلى أن هذا المصنع سينتج للسوق المحلي، وسيكون حلقة أساسية في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، مما يعزز مكانة مصر كجسر للأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، منوها إلى أن المصنع يعكس الثقة العالمية في قدرة مصر على أن تكون مركزا للنمو الصناعي والابتكار، ويسهم في خلق فرص عمل ونقل المعرفة وتطوير الصناعات المتقدمة.

وقال «الخطيب» إن الحكومة المصرية أولت اهتماما كبيرا بتعزيز البنية التحتية، وتحسين التشريعات، وخلق مناخ استثماري ملائم، لافتا إلى أن العلاقات المصرية اليابانية علاقات وطيدة كما تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، والتي تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وخلق المزيد من فرص العمل وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد المصري.