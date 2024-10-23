الاقتصاد

بتعاملات 25.2 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تراجع

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.182 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 25.2 مليار جنيه.

مؤشر إيجي إكس

وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.04% مسجلاً 30414.05 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.38% ليصل إلى 7831.86 نقطة.
وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.21% لينهي التعاملات عند مستوى 11025.42 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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