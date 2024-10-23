شكرا لقرائتكم خبر عن بتعاملات 25.2 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.182 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 25.2 مليار جنيه. مؤشر إيجي إكس وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.04% مسجلاً 30414.05 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.38% ليصل إلى 7831.86 نقطة.

وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.21% لينهي التعاملات عند مستوى 11025.42 نقطة.