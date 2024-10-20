شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.2% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 11882 نقطة، وبتداولات بلغت 4.493 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 297.633 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 9.984 تريليون ريال. انخفاض أسهم 151 شركة انخفضت أسهم 151 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 72، من بين 241 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الحفر العربية، والبحر الأحمر، وصدر، ونسيج، وجبل عمر، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والأسماك، والاتحاد، وسدكو كابيتال ريت، ومجموعة إم بي سي، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.3%، عند 26557 نقطة، وبتداولات بلغت 88.048 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7.385 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 58.112 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 48 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 98 شركة مدرجة في السوق الموازية.