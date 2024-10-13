الاقتصاد

«وسم»: ترسية مشروع مع المركز الوطني للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «وسم»: ترسية مشروع مع المركز الوطني للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، اليوم، ترسية مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لدعم وتطوير إدارة المشاريع مع المركز الوطني للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تتجاوز 20 % من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023.
وأضافت أنها استلمت إشعار الترسية يو عمل الأحد الموافق 13-10-2024.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا