شكرا لقرائتكم خبر عن «وسم»: ترسية مشروع مع المركز الوطني للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، اليوم، ترسية مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لدعم وتطوير إدارة المشاريع مع المركز الوطني للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز 20 % من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023.
وأضافت أنها استلمت إشعار الترسية يو عمل الأحد الموافق 13-10-2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز 20 % من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023.
وأضافت أنها استلمت إشعار الترسية يو عمل الأحد الموافق 13-10-2024.