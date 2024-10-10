شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بـ"فودافون مصر " والان مع تفاصيل الخبر

توفي اليوم الخميس، الأستاذ محمد عصام حسين عبدالله والد المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، وصلاة الجنازة عقب صلاة العصر، اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات بالسادس من أكتوبر.

ويتقدم الخليج 365 بخالص العزاء للمهندس أيمن عصام في وفاة والده، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.