الاقتصاد

وفاة والد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بـ"فودافون مصر "

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيد

الخميس، 10 أكتوبر 2024 03:10 م

توفي اليوم الخميس، الأستاذ محمد عصام حسين عبدالله والد المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، وصلاة الجنازة عقب صلاة العصر، اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات بالسادس من أكتوبر.

ويتقدم الخليج 365 بخالص العزاء للمهندس أيمن عصام في وفاة والده، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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