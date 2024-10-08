انخفاض أسعار الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار الذهب اليوم بضغط من صعود الدولار، بينما يترقب المتعاملون في السوق اجتماعًا لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، وبيانات اقتصادية لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 2639.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 %، إلى 2658.70 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 % إلى 31.66 دولارا للأوقية، وارتفعت أسعار البلاتين 0.4 % إلى 976.10 دولارات، فيما ربح البلاديوم 0.4 % ليصل إلى 1028.00 دولار.

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