شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، حيث يبدأ سعر الكيلو من 300 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك حسب القطعيات.



وبحسب بيانات شعبة القصابين فإن سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 350 و420 جنيها للكيلو فى محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة.

وأشارت شعبة القصابين فى تقريرها، إلى أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة فى القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلي 320 جنيها فى منافذ أمان ويصل إلي 330 جنيها لبعض القطعيات في المنافذ الحكومية.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفى المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.