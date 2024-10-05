“المركزي الروسي” يرفع سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 16 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 94.87 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 12 كوبيكًا، ليبلغ 104.7424 روبلات, بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 7 كوبيكات، ليصل إلى 13.4127 روبلًا.

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