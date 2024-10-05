شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الحكمة البداية.. الحكومة تستهدف تطوير مدن جديدة بالساحل الشمالى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

بعد العوائد الضخمة التي حققها مشروع "رأس الحكمة"، تعتزم الحكومة، طرح تطوير 3 مدن جديدة، ضمن مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي وهي: النجيلة، وسيدي براني، وجرجوب، مستهدفة إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة على طول ساحل البحر المتوسط لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ووضعت الحكومة، خطة مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي، قائمة على رؤية تتمثل في إعادة التطوير لمناطق العمق بالساحل الشمالي لرفع القيمة الاقتصادية لهذه المناطق، وتحفيز الجانب الاستثماري بها، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، فضلًا عن تحسين الوجه الحضاري لهذه المنطقة، وكذلك تحسين مساهمة الاستثمار بهذه المنطقة في الاقتصاد المحلي من خلال الاستخدام الفعّال للموارد والأصول المكانية والسياحية، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات.

وبجانب الثلاث مدن السابق ذكرها، تستهدف الحكومة تنمية مدينتي السلوح ومطروح، وتعتزم مضاعفة مساحة الأخيرة إلى ما يزيد على 1.3 مليون فدان مقارنة بـنحو 744 ألف فدانًا بحلول عام 2030، علاوة على البدء في تنفيذ البحيرة بمشروع "مارينا الجديدة" جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، والانتهاء منها بموسم الصيف المقبل، واختيار أفضل شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال البحيرات، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية الأراضى الواقعة جنوب مركز مارينا العلمين السياحي.

وخلال الفترة الماضية، نفذت الحكومة، عدة مشروعات ضخمة لتهيئة البنية التحتية، لطرح فرص استثمارية على القطاع الخاص وأبزرها في مجال الطرق إنشاء طريق فوكة الجديد هو أحد المشروعات الضخمة التي تشارك في إنشائه القوات المسلحة ليربط بين القاهرة والساحل الشمالي، حيث تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال طريق فوكة الجديد حوالي 140 كيلو مترًا بعد أن كان الطريق السابق حوالي 240 كيلومترًا من القاهرة إلى مدخل طريق العلمين من خلال طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ثم من طريق العلمين وحتى الساحل الشمالي والعلمين، وسيوفر طريق فوكا الجديد مسافة كبيرة بين القاهرة ومطروح.