شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. مؤشر ستوكس 600 يغلق مرتفعًا 0.4% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم، بينما سجلت خسائر أسبوعية وسط عزوف من المستثمرين.

و أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.4% مع صعود معظم البورصات في المنطقة. نتائج البورصات الأوروبية فيما قاد قطاع البنوك المكاسب بارتفاع بلغ 1.8%، وتقدّم المؤشر الفرعي لشركات السيارات 1.6%.

وبالرغم من مكاسب اليوم سجلت معظم البورصات الأوروبية خسائر أسبوعية حيث انخفض المؤشر ستوكس 1.8% خلال الأسبوع.