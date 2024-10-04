الاقتصاد

الأسهم الأوروبية.. مؤشر ستوكس 600 يغلق مرتفعًا 0.4%

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واس - عواصم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. مؤشر ستوكس 600 يغلق مرتفعًا 0.4% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم، بينما سجلت خسائر أسبوعية وسط عزوف من المستثمرين.
و أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.4% مع صعود معظم البورصات في المنطقة.

نتائج البورصات الأوروبية

فيما قاد قطاع البنوك المكاسب بارتفاع بلغ 1.8%، وتقدّم المؤشر الفرعي لشركات السيارات 1.6%.
وبالرغم من مكاسب اليوم سجلت معظم البورصات الأوروبية خسائر أسبوعية حيث انخفض المؤشر ستوكس 1.8% خلال الأسبوع.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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