ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 77.62 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تراجع أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط ،اليوم عند التسوية، مع تركز الأنظار على كبار منتجي الخام في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بالمنطقة تهديدا للإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.72 دولار أي 5.03 بالمئة إلى 77.62 دولار للبرميل،كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.61 دولار أي 5.15 بالمئة إلى 73.71 دولار.

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